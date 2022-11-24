Более 800 пожилых людей в Ингушетии воспользовались  соцпомощью в 2022 году

«Треть из них — это лица, полностью или частично утратившие способность к самообслуживанию. Более 300 человек имеют инвалидность от первой до третьей группы. Они находятся на постоянном учете в отделениях социального обслуживания на дому. Большинство получателей соцуслуг — это женщины в возрасте 60 и выше. Их около 700, в то время, как количество мужчин составляет чуть более 100 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше половины людей данной категории проживают в сельской местности и основной вид оказываемой им помощи — это социально-бытовые услуги.

«Соцработники посещают пожилых людей по графику, не реже двух раз в неделю и проводят с подопечными по 2 часа. На каждого социального работника приходится по 5-6 человек. Мобильные бригады, а их 8 единиц, доставляют пожилых людей старше 60 лет, проживающих в сельской местности, в медицучреждения по мере необходимости», — добавили в пресс-службе.