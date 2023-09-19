Борцы из столицы Ингушетии стали первыми на межрегиональном турнире в Грозном
Команда борцов вольного стиля из Магаса стала первой на межрегиональном турнире среди юношей 2009-2014 годов рождения в Грозном.
Соревнования проходили в рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни». Как сообщили в Федерации спортивной борьбы Ингушетии, воспитанники тренеров Богатыревых Махмуда и Мухаммада завоевали первое общекомандное место на турнире.
Всего из столицы Чеченской Республики ингушские спортсмены привезли 21 медаль, 7 из которых высшей пробы, 7 серебряных и 7 бронзовых.
Так, триумфаторами стали Евлоев Зелимхан, Чилиев Мухаммад, Евлоев Абдуррахим, Ужахов Ахмед, Алмазов Абдуллах, Ужахов Асхаб, Цицкиев Абдул-Малик.
На вторую ступеньку пьедестала поднялись Дарсигов Микаил, Барахоев Мухаммад, Дарсигов Мухарбек, Ахильгов Магомед, Барахоев Адам, Ужахов Дирес, Богатырев Илез.
«Бронза» у Евлоева Амира, Мислаурова Ахмеда, Тариева Абдул-Малика, Богатырева Ибрагима, Цечоева Хадиса, Дзангиева Мухаммада, Алмазова Мухаммада.