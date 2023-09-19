Вольная борьба

Борцы из столицы Ингушетии стали первыми на межрегиональном турнире в Грозном

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Команда борцов вольного стиля из Магаса стала первой на межрегиональном турнире среди юношей 2009-2014 годов рождения в Грозном.

Соревнования проходили в рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни». Как сообщили в Федерации спортивной борьбы Ингушетии, воспитанники тренеров Богатыревых Махмуда и Мухаммада завоевали первое общекомандное место на турнире.

Всего из столицы Чеченской Республики ингушские спортсмены привезли 21 медаль, 7 из которых высшей пробы, 7 серебряных и 7 бронзовых.

Так, триумфаторами стали Евлоев Зелимхан, Чилиев Мухаммад, Евлоев Абдуррахим, Ужахов Ахмед, Алмазов Абдуллах, Ужахов Асхаб, Цицкиев Абдул-Малик.

На вторую ступеньку пьедестала поднялись Дарсигов Микаил, Барахоев Мухаммад, Дарсигов Мухарбек, Ахильгов Магомед, Барахоев Адам, Ужахов Дирес, Богатырев Илез.

«Бронза» у Евлоева Амира, Мислаурова Ахмеда, Тариева Абдул-Малика, Богатырева Ибрагима, Цечоева Хадиса, Дзангиева Мухаммада, Алмазова Мухаммада.

 

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