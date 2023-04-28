Вольная борьба

Борец ингушского клуба «Вольник» Магомет Евлоев примет участие в мировом рейтинговом турнире

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Борец ингушского клуба «Вольник» Магомет Евлоев примет участие в третьем мировом рейтинговом турнире по вольной борьбе в Бишкеке.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы Ингушетии, соревнования пройдут с 1 по 4 июня текущего года.

Отмечается, что ранее «Объединённый мир борьбы» (UWW) одобрил заявку Федерации борьбы Кыргызской Республики на проведение третьего мирового рейтингового турнира 2023 года Kaba Uulu Kozhomkul & Raatbek Sanatbaev по греко-римской, вольной и женской борьбе с 1 по 4 июня 2023 года в Бишкеке, сообщается на сайте Федерации борьбы Кыргызской Республики.

 

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