Борец ингушского клуба «Вольник» Магомет Евлоев примет участие в мировом рейтинговом турнире

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы Ингушетии, соревнования пройдут с 1 по 4 июня текущего года.

Отмечается, что ранее «Объединённый мир борьбы» (UWW) одобрил заявку Федерации борьбы Кыргызской Республики на проведение третьего мирового рейтингового турнира 2023 года Kaba Uulu Kozhomkul & Raatbek Sanatbaev по греко-римской, вольной и женской борьбе с 1 по 4 июня 2023 года в Бишкеке, сообщается на сайте Федерации борьбы Кыргызской Республики.