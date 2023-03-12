Борец из Ингушетии взял «золото» на турнире памяти Феликса Премильского

Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин памяти заслуженного тренера России Премильского проходят в Москве с 10 по 13 марта этого года.

Евлоев в трех поединках взял вверх над своими соперниками из Краснодарского края, Московской области и Санкт-Петербурга, выиграв все схватки со счетом 10:0. В финале одержал победу со счетом 5:0 над оппонентом из Москвы.