Бригада врачей из Ингушетии выехала в Токмакский район Запорожья

«Направляем наших ингушских врачей на территорию подшефного Токмакского района Запорожской области для поддержания жителей новых регионов и обеспечения им необходимой медицинской помощи», — написал в своем ТГ Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он отметил, что сейчас жители района возвращаются к нормальной жизни, и республика намерена оказывать им для этого всю необходимую поддержку.

«Уверен, что наши медики будут проводить консультации, диагностику и лечение, уделяя особое внимание потребностям и требованиям каждого пациента», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он напомнил, что регион регулярно направляет в район гуманитарные грузы, а в дальнейшем Ингушетия намерена оказать содействие в восстановлении социальных объектов и коммунальной инфраструктуры.

«Также для подготовки котельных детсадов, школы и медучреждений к холодам мы направим бригаду специалистов из Ингушетии. Наша задача — обеспечить здоровье и благополучие жителей подшефного района, и мы будем делать все возможное, чтобы сделать это реальностью», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Ранее руководитель Минздрава республики Зарема Антошкиева сообщила, что до конца октября в Токмакский район отправятся терапевт, педиатр, анестезиолог, рентгенолог, медсестры, которые работают в различных медучреждениях и являются профессионалами в своих областях медицины. Также в новый регион будут направлено два передвижных фельдшерско-акушерских пункта.

Отмечается, что для поездки в Запорожскую область медики взяли отпуск за свой счет.