Налоги

Бюджет недосчитался более 200 млн рублей налогов при строительстве агрокомплекса в Ингушетии

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Бюджет недосчитался 200 млн рублей налогов при строительстве агрокомплекса «Сунжа» — одного из крупнейших проектов в Ингушетии, сообщает РИА Новости со ссылкой центр общественных связей ФСБ России.

ФСБ совместно с СК, МВД, ФНС и Росфинмониторингом «пресечена незаконная деятельность, связанная с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере», возбуждено уголовное дело по статье 199 УК России.

Отмечается, что в 2018-2020 годах в Ингушетии в рамках госпрограммы «Развитие СКФО на период до 2025 года» строился тепличный комплекс АО «Агрокомплекс Сунжа». В ходе строительства генподрядчик ООО «ИнвестТрейдСервис», аффилированный АО «Агрокомплекс Сунжа», «неправомерно уменьшил налоговую базу по налогу на добавленную стоимость, в результате в бюджет не было уплачено 200 миллионов рублей».

«Часть похищенных денежных средств выведена за рубеж по поддельным документам», — говорится в релизе.

Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

В ходе 30 обысков в Москве, Ингушетии и на Ставрополье были обнаружены крупные суммы наличных, бухгалтерская документация, товарные накладные. Кроме того, изъята экстремистская литература, а также незаконно хранящееся огнестрельное оружие.

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