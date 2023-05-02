Центральный парк в Назрани планируют капитально отремонтировать в 2024 году

Глава муниципалитета Урусхан Евлоев отметил, что парк уже давно нуждается в качественном ремонте и так называемой перезагрузке.

«Приложим все усилия для того, чтобы выиграть грант на 2024 год. Для нас важно, чтобы можно было сделать эту зону главным местом притяжения для горожан. Сейчас в парке почти нет никаких возможностей для проведения досуга, а то, что уже установлено, нуждается в качественном капитальном ремонте. Средств бюджета недостаточно, поэтому здесь нам поможет участие в федеральных программах. Уже на следующей неделе будет представлен эскизный проект, который мы представим на обозрение для жителей города. Заявку на участие в конкурсе подадим в срок», — отметил он.

Как сообщили в мэрии города, по итогам совместного выезда с главой округа, заместителем и начальником профильного отдела, Евлоевым были даны поручения и внесены некоторые корректировки в план.

Также, по словам мэра, дано поручение в кратчайшие сроки представить смету на проведение косметического ремонта в парке, чтобы уже в ближайшие недели можно было вновь открыть парк для жителей города.