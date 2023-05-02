Реставрация

Центральный парк в Назрани планируют капитально отремонтировать в 2024 году

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Фото: администрация г. Назрани

Мэрия Назрани Ингушетии активно ведет работу по подготовке проекта для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды, по итогам голосования на сайте администрации жителями города была выбрана территория парка имени Карцхала Мальсагова для участия в конкурсе.

Глава муниципалитета Урусхан Евлоев отметил, что парк уже давно нуждается в качественном ремонте и так называемой перезагрузке.

«Приложим все усилия для того, чтобы выиграть грант на 2024 год. Для нас важно, чтобы можно было сделать эту зону главным местом притяжения для горожан. Сейчас в парке почти нет никаких возможностей для проведения досуга, а то, что уже установлено, нуждается в качественном капитальном ремонте. Средств бюджета недостаточно, поэтому здесь нам поможет участие в федеральных программах. Уже на следующей неделе будет представлен эскизный проект, который мы представим на обозрение для жителей города. Заявку на участие в конкурсе подадим в срок», — отметил он.

Как сообщили в мэрии города, по итогам совместного выезда с главой округа, заместителем и начальником профильного отдела, Евлоевым были даны поручения и внесены некоторые корректировки в план.

Также, по словам мэра, дано поручение в кратчайшие сроки представить смету на проведение косметического ремонта в парке, чтобы уже в ближайшие недели можно было вновь открыть парк для жителей города.

 

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