Пожар

Частный жилом дом загорелся в Ингушетии

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В понедельник рано утром в сельском поселении Сагопши Малгобекского района Ингушетии загорелся частный дом.

По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит жилой дом с навесом. Площадь пожара составила 224 квадратных метров, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по региону.

Отмечается, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

На тушение пожара привлекались силы и средства ГУ МЧС России по республике: 12 человек и три единицы техники.

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