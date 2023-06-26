Частный жилом дом загорелся в Ингушетии

По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит жилой дом с навесом. Площадь пожара составила 224 квадратных метров, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по региону.

Отмечается, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

На тушение пожара привлекались силы и средства ГУ МЧС России по республике: 12 человек и три единицы техники.