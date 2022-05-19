Тхэквандо

Четыре медали привезли ингушские тхэквондисты из Рязани

0

«Золото», «серебро» и две «бронзы» завоевали представители Ингушетии на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Рязанского кремля» среди юношей, юниоров и мужчин. Как стало известно нашей газете, победителем турнира в весовой категории до 32 кг стал Микаил Цуров. Серебряной медали в весе до 30 кг удостоился Абдул-Малик Муталиев. На третью ступень пьедестала почета в категориях до 37 кг и 63 кг поднялись Абубакар Хидиров и Алихан Шанхоев.

Тренируются юные спортсмены под руководством Ахмеда Комурзоева, Хусена Хамхоева, Ахмеда Медова и Абдалах-Усама Комурзоева.

Отметим, что в «Кубке Рязанского кремля» принимали участие 1400 спортсменов из 57 регионов России. Состязания проводились на 11 площадках в 4-х возрастных группах: среди юношей и девушек 11 лет, среди юношей и девушек 12-14 лет, среди юниоров и юниорок 15-17 лет и среди мужчин и женщин с 18 лет.

«Кубок Рязанского кремля 2022» стал этапом подготовки спортсменов к первенству России, которое пройдёт в Калининграде в начале июня нынешнего года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В ИнгНИИ гуманитарных наук прошел научный семинар, приуроченный ко Дню ингушских башен
Национальная библиотека Ингушетии получила в дар новую книгу Веры Мир «Напролом»
В Ингушетии в рамках проекта «Культура для школьников» проходят экскурсии для детей
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает на акцию «Ночь музеев — 2022»
В Ингушетии провели очередной этап военно-патриотической игры «Зарница»
В мэрии города Сунжа Ингушетии обсудили подготовку к празднованию 30-летия образования республики
Ингушский борец Али Цокаев стал серебряным призером студенческого чемпионата России
В Ингушетии полным ходом идёт посевная
Ингушские парламентарии поздравили музей ИЗО Ингушетии с Международным днем музеев
Школьникам в Ингушетии рассказали о голосовании за дизайн-проекты общественных территорий
Министр культуры Ингушетии поздравила работников музеев региона с профессиональным праздником

Главное

Яндекс.Метрика

 