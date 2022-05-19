Четыре медали привезли ингушские тхэквондисты из Рязани

Тренируются юные спортсмены под руководством Ахмеда Комурзоева, Хусена Хамхоева, Ахмеда Медова и Абдалах-Усама Комурзоева.

Отметим, что в «Кубке Рязанского кремля» принимали участие 1400 спортсменов из 57 регионов России. Состязания проводились на 11 площадках в 4-х возрастных группах: среди юношей и девушек 11 лет, среди юношей и девушек 12-14 лет, среди юниоров и юниорок 15-17 лет и среди мужчин и женщин с 18 лет.

«Кубок Рязанского кремля 2022» стал этапом подготовки спортсменов к первенству России, которое пройдёт в Калининграде в начале июня нынешнего года.