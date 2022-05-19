Четыре медали привезли ингушские тхэквондисты из Рязани
«Золото», «серебро» и две «бронзы» завоевали представители Ингушетии на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Рязанского кремля» среди юношей, юниоров и мужчин. Как стало известно нашей газете, победителем турнира в весовой категории до 32 кг стал Микаил Цуров. Серебряной медали в весе до 30 кг удостоился Абдул-Малик Муталиев. На третью ступень пьедестала почета в категориях до 37 кг и 63 кг поднялись Абубакар Хидиров и Алихан Шанхоев.
Тренируются юные спортсмены под руководством Ахмеда Комурзоева, Хусена Хамхоева, Ахмеда Медова и Абдалах-Усама Комурзоева.
Отметим, что в «Кубке Рязанского кремля» принимали участие 1400 спортсменов из 57 регионов России. Состязания проводились на 11 площадках в 4-х возрастных группах: среди юношей и девушек 11 лет, среди юношей и девушек 12-14 лет, среди юниоров и юниорок 15-17 лет и среди мужчин и женщин с 18 лет.
«Кубок Рязанского кремля 2022» стал этапом подготовки спортсменов к первенству России, которое пройдёт в Калининграде в начале июня нынешнего года.