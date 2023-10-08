Чиновники администрации села в Ингушетии подозреваются в незаконной выдаче земельных участков
Чиновники администрации села Али-Юрт Назрановского района подозреваются в незаконной выдаче земли, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах республики.
Как отметил собеседник издания, неустановленные должностные лица, при отсутствии законных оснований, внесли данные в похозяйственной книги, а также выдали выписки из постановлений на земельные участки.
В действиях, предположительно, троих фигурантов усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных п. «в» ч.3 ст.286 и части 2 ст.292 УК России (превышение должностных полномочий и служебный подлог).
По данному факту правоохранителями проводится проверка.