Земля

Чиновники администрации села в Ингушетии подозреваются в незаконной выдаче земельных участков

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Чиновники администрации села Али-Юрт Назрановского района подозреваются в незаконной выдаче земли, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах республики.

Как отметил собеседник издания, неустановленные должностные лица, при отсутствии законных оснований, внесли данные в похозяйственной книги, а также выдали выписки из постановлений на земельные участки.

В действиях, предположительно, троих фигурантов усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных п. «в» ч.3 ст.286 и части 2 ст.292 УК России (превышение должностных полномочий и служебный подлог).

По данному факту правоохранителями проводится проверка.

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