Число безработных в Ингушетии сократилось почти на 15 тыс. человек

Об этом было сообщено на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда в режиме видеоконференции под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой с участием первого заместителя главы правительства республики Олега Фурсова.

По данным Минтруда региона, согласно комплексу мер по восстановлению численности занятого населения к IV кварталу 2021 года до уровня 2019 года, количество занятых должно достичь 190,4 тыс. человек (на 10,5 тыс.).

Мероприятиями плана охвачено около 32 тыс. участников и трудоустроено 10 169 чел. (97%), из них 20 инвалидов.

По информации Северо-Кавказстата, численность экономически активного населения за август-октябрь 2021 года в Ингушетии составила 268 тыс. человек, из них заняты в экономике 186,8 тыс. человек и не имели занятия и классифицируются как безработные граждане — 81,2 тыс.

Фурсов отметил, что инструментами для снижения напряженности на рынке труда в 2021 году послужили меры по оказанию социальной помощи на основании социального контракта. Так, на 1 декабря текущего года заключено 3158 контрактов. Из них по поиску работы — 908 семей, по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности — 669, по ведению личного подсобного хозяйства — 442, на преодоление трудной жизненной ситуации — 1139 семей.

Кроме того, предусмотрено создание около 2 тыс. новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов. Легализация теневой занятости в крупнейших строительных компаниях, в частной медицинской сфере и сельском хозяйстве, дополнительно даст возможность создать 955 рабочих мест до конца 2021 года. Также действует «обременение» всех видов господдержки субъектам МСП требованием создания новых рабочих мест — в 2020 году 98 рабочих мест, в 2021-м еще 40 мест.

Помимо этого, разработана модель экономического развития республики, в рамках которой планируется создание к 2030 году около 14 тыс. новых рабочих мест. Структура экономики региона включает в себя такие отрасли, как агропромышленный комплекс, промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, туризм, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.