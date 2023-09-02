Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Ингушетии 2 и 3 сентября

Гостей и жителей республики в чрезвычайном ведомстве призвали ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем.

Там напомнили, что при 5-м классе пожарной опасности, возгорания происходят от любого источника огня и повышенных температур.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ингушетия: 8 (8734) 55-99-99.