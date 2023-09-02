Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Ингушетии 2 и 3 сентября
В Ингушетии 2 и 3 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность V класса, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Гостей и жителей республики в чрезвычайном ведомстве призвали ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем.
Там напомнили, что при 5-м классе пожарной опасности, возгорания происходят от любого источника огня и повышенных температур.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Ингушетия: 8 (8734) 55-99-99.