Семинар

ЦУР Ингушетии провел обучающий семинар для пресс-секретарей министерств и ведомств республики

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Центр управления регионом Ингушетии провел семинар для пресс-секретарей министерств и ведомств республики.

Мероприятие было посвящено эффективному использованию медиаресурсов для организации диалога с аудиторией. Среди участников были представители различных министерств, ведомств, администраций городов и районов, государственных унитарных предприятий Ингушетии.

«Основная цель этого обучения — внедрение принципа человекоцентричности в госсектор, а именно в работу пресс-секретарей. Сегодня в центре коммуникаций стоит человек с его запросами и проблемами. Тренд на «точечную» работу с людьми просто необходимо распространять и в органах власти, чтобы мы могли лучше понимать жителей, а для этого необходимо повысить уровень грамотности ответственных за работу в социальных сетях», — отметил руководитель ЦУР Магомед Мальсагов.

Слушателям был предложен курс обучающих лекций от экспертов ЦУР по направлениям аналитики, обратной связи, продвижения и редакции.

В ходе обучения пресс-секретари обменялись ценным опытом и практическими советами, которые могут быть полезны им в дальнейшей работе.

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