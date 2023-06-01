ЦУР Ингушетии провел обучающий семинар для пресс-секретарей министерств и ведомств республики

Мероприятие было посвящено эффективному использованию медиаресурсов для организации диалога с аудиторией. Среди участников были представители различных министерств, ведомств, администраций городов и районов, государственных унитарных предприятий Ингушетии.

«Основная цель этого обучения — внедрение принципа человекоцентричности в госсектор, а именно в работу пресс-секретарей. Сегодня в центре коммуникаций стоит человек с его запросами и проблемами. Тренд на «точечную» работу с людьми просто необходимо распространять и в органах власти, чтобы мы могли лучше понимать жителей, а для этого необходимо повысить уровень грамотности ответственных за работу в социальных сетях», — отметил руководитель ЦУР Магомед Мальсагов.

Слушателям был предложен курс обучающих лекций от экспертов ЦУР по направлениям аналитики, обратной связи, продвижения и редакции.

В ходе обучения пресс-секретари обменялись ценным опытом и практическими советами, которые могут быть полезны им в дальнейшей работе.