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Делегация Ингушетии посетила Международный туристско-патриотический молодежный форум «Единый Кавказ» в КБР

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Делегация Ингушетии посетила Международный туристско-патриотический молодежный форум «Единый Кавказ» в столице Кабардино-Балкарии.
 

Форум представляет собой комплекс мероприятий, включая образовательные площадки, туристические походы, экскурсии, выставки и работу по проектам.

Участники форума, включая делегации из всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа, а также делегации Южной Осетии и Абхазии, погрузились в изучение сферы туризма через насыщенную программу, включающую походы, прогулки, тренинги, лекции от экспертов и командную работу.

Как сообщили в Комтуризма Ингушетии, первый день форума начался для делегации из республики со встречи с организаторами и участниками форума. Затем прошел образовательный модуль, и состоялась ночная прогулка по Нальчику.

Во второй день участники отправились в поход на гору Нартия. После похода состоялся образовательный модуль, где участники встретились с экспертом в области устойчивого туризма, журналистом и фотографом Александром Железняком. Прошла работа образовательных площадок, включающая выявление скрепляющих исторических моментов, опыт реализованных проектов в сфере туризма, разработку проектов укрепления межнационального и межконфессионального взаимодействия и предложений в сфере молодежного туризма.

В последний день форума продолжилась работа в группах по направлениям сферы туризма и гостеприимства. Позднее состоялась торжественная церемония закрытия форума, в которой приняли участие почетные гости, включая полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО Юрия Чайку, глав республик Северного Кавказа и других высокопоставленных лиц. Также была организована выставка молодежных туристических проектов Кабардино-Балкарской Республики.

 

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