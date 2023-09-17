Фестиваль

Делегация Ингушетии принимает участие в фестивале культуры и спорта народов Юга России

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Делегация Ингушетии принимает участие в фестивале культуры и спорта народов Юга России, который проходит в Ставрополье 15-18 сентября.

Как сообщили в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона, республику представляют 15 спортсменов, которые участвует в 4 из 11 спортивных дисциплин: перетягивание каната, соревнования силачей, гиревой спорт, стрельба из лука.

В завершении мероприятия зрелищными номерами, зрителей порадуют солисты Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия».

В министерстве выразили благодарность председателю ингушской общины «Барт» в Ставрополе Исе Магомедовичу Евлоеву за оказанную поддержку в организации фестиваля.

Как ранее информировала газету «Ингушетия» в Минкультуры региона, в Ингушском подворье жители Ставрополя и гости смогут ознакомиться с экспонатами из краеведческого музея и музея изобразительных искусств, а также работами народных умельцев.

Отмечается, что ингушские блюда пользуются большим интересом и спросом у участников и гостей фестиваля. Никто не уходит, не отведав всеми излюбленный горячий ч1аьпильг (лепешка с творогом или картошкой), которым угощают бесплатно.

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