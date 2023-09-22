Делегация Ингушетии принимает участие в парламентском форуме к 100-летию Расула Гамзатова
Делегация Ингушетии во главе с руководителем субъекта Махмуд-Али Калиматовым прибыла в Дагестан для участия в IX парламентском форуме «Историко-культурное наследие России», приуроченном к 100-летию Расула Гамзатова.
Представителей Ингушетии встретил руководитель агентства по предпринимательству и инвестициям этой республики Гусейн Гусейнов.
Мероприятие в Махачкале организовано Советом Федерации и правительством Дагестана.
В рамках форума пройдут тематические секции и пленарное заседание с участием председателя верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко. В нем принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, общественных структур, парламентарии из 17 стран, сообщают СМИ.