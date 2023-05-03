Инвестиционный форум

Делегацию Ингушетии на Кавказской инвестиционной выставке возглавит руководитель региона 

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Руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов возглавит делегацию региона на первой Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных Водах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Форум, который пройдет на площадках многофункционального выставочного комплекса «Минводы ЭКСПО», событие для регионов Северного Кавказа важное. Здесь состоится обсуждение инвестиционного потенциала и перспектив социально-экономического развития регионов, написал Калиматов.

По его словам, рабочий график очень плотный: кроме участия в заседании под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина и в пленарной сессии, предстоит подписать ряд соглашений с банками и инвестором.

«Также в рамках программных мероприятий предстоят две личные встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также руководством «Газпрома» — Виталием Маркеловым и Сергеем Густовым. Региональное министерство экономики подготовило стенд для презентации 5 проектов, которые должны обеспечить Ингушетии экономический прорыв», — отметил Глава республики.

«Кроме того, в перерывах между плановыми мероприятиями буду иметь возможность пообщаться со своими коллегами из регионов, представителями бизнеса. Буду брать на заметку опыт, который может быть полезен для нашей республики», — добавил Калиматов.

Кавказская инвестиционная выставка направлена на развитие регионов, входящих в состав СКФО. Мероприятие соберет ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, институты развития и банки Северного Кавказа. Эксперты, предприниматели, производители презентуют новые экономические векторы и бизнес-идеи, а также актуальные направления и стратегии развития. Мероприятие проходит при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Организатор — фонд «Росконгресс», отмечают «Известия».

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