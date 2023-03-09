Дело о гибели строителя в первый рабочий день завели в Ингушетии

«2 февраля строительная компания выполняла работы по возведению многоквартирного жилого дома. Около 11 часов утра один из рабочих, перемещаясь по лестничному маршу, упал в шахту лифта с высоты восьмого этажа», — сказал представитель следственного главка.

По его данным, от полученных травм мужчина скончался.

Дело расследуют по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как пояснил нашему изданию осведомленный источник, на улице Набережной в столице на строительном объекте в лифтовую шахту многоквартирного дома упал прибывший с целью трудоустройства 48-летний житель сельского поселения Кантышево Руслан Теркакиев.

Он скончался на месте от полученных тяжелых травм в первый рабочий день.