Дело о незаконном выделении земель в Ингушетии дошло до суда

«По версии следствия, мужчина в декабре 2018 года, являясь главой администрации села Али-Юрт, незаконно выдал 8 гражданам выписки из похозяйственной книги о наличии у них права на владение земельными участками», — сказал представитель ведомства.

По его данным, эти документы послужили основанием для регистрации права собственности на участки на 6,2 млн руб.

Действия 56-летнего мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК РФ.

Уголовное дело рассмотрит Назрановский районный суд в Ингушетии.