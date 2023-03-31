Криминал

Дело о незаконном выделении земель в Ингушетии дошло до суда

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Главу администрации сельского поселения будут судить по делу о превышении должностных полномочий при оформлении земельных участков, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«По версии следствия, мужчина в декабре 2018 года, являясь главой администрации села Али-Юрт, незаконно выдал 8 гражданам выписки из похозяйственной книги о наличии у них права на владение земельными участками», — сказал представитель ведомства.

По его данным, эти документы послужили основанием для регистрации права собственности на участки на 6,2 млн руб.

Действия 56-летнего мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК РФ.

Уголовное дело рассмотрит Назрановский районный суд в Ингушетии.

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