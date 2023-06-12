«Этот день обязывает каждого из нас своим трудом и талантом быть причастным к возрождению могущества нашего государства. Он объединяет всех, кто искренне любит свою Родину — страну с яркой историей, огромным потенциалом и блестящим будущим. И только в наших силах, сохранив наследие прошлого, сделать Россию сильной и сплоченной державой. Мы — граждане единого государства, и от каждого из нас, от нашего труда, энергии и ответственности зависит экономическое и социальное процветание державы», — говорится в обращении.

Сластенин подчеркнул, что «нам выпало быть современниками судьбоносных событий, масштабной проверки на прочность» и выразил уверенность, что любовь к Родине, вера в ее будущее «помогут справиться с любыми трудностями, вдохновят нас на новые победы».

«В этот знаменательный день желаю всем жителям республики доброго здоровья, счастья, мира и благополучия. Пусть этот день придаст нам новую созидательную энергию, упрочит единство и вдохновит нас на плодотворный труд на благо нашей Родины-России», - добавил председатель правительства республики.