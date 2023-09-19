Депутат Госдумы Бекхан Барахоев отправил в зону СВО автомобиль «Нива»
При финансовой помощи депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Бекхана Барахоева был приобретен внедорожник «Нива» и уже переправлен на передовую, сообщили в Народном собрании Ингушетии.
Парламентарий Барахоев, который также является координатором рабочей группы по вопросам СВО в Ингушетии, оказывает разностороннюю помощь и поддержку фронтовикам и членам их семей.
Отмечается, что в очередной раз политик не остался в стороне, когда в региональную общественную приемную в Магасе поступило обращение от участника СВО с просьбой приобрести автомобиль «Нива».