Депутат Госдумы Бекхан Барахоев отправил в зону СВО автомобиль «Нива»

Парламентарий Барахоев, который также является координатором рабочей группы по вопросам СВО в Ингушетии, оказывает разностороннюю помощь и поддержку фронтовикам и членам их семей.

Отмечается, что в очередной раз политик не остался в стороне, когда в региональную общественную приемную в Магасе поступило обращение от участника СВО с просьбой приобрести автомобиль «Нива».