Атлетика

Депутат Госдумы Муслим Татриев поощрил ингушских спортсменов

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Президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев вручил денежное вознаграждение атлетам от первого вице-президента федерации, депутата Госдумы Муслима Татриева.

Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы акции, конверты с вознаграждением получили члены сборной команды республики по греко-римской борьбе.

«Ребята показывают отличный результат, усиленно тренируются и ставят перед собой высокие цели», — подчеркнул Руслан Белхороев.

По его словам, такая поддержка особо мотивирует спортсменов и заряжает их на высокие результаты.

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