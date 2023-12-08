Депутат Госдумы Муслим Татриев поощрил ингушских спортсменов
Президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев вручил денежное вознаграждение атлетам от первого вице-президента федерации, депутата Госдумы Муслима Татриева.
Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы акции, конверты с вознаграждением получили члены сборной команды республики по греко-римской борьбе.
«Ребята показывают отличный результат, усиленно тренируются и ставят перед собой высокие цели», — подчеркнул Руслан Белхороев.
По его словам, такая поддержка особо мотивирует спортсменов и заряжает их на высокие результаты.