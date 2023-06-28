Депутат Госдумы от Ингушетии Татриев в праздник Курбан-байрам оказал помощь семьям участников СВО
Депутат Госдумы от республики Муслим Татриев в праздник Ид аль-Адха оказал помощь малоимущим и семьям участников СВО, переданы более 100 продуктовых наборов, сообщила «Ингушетии» помощник парламентария Лиза Цурова.
«С наступлением одного из двух главных праздников для мусульман депутат поздравил всех верующих, особые слова признательности выразил в адрес ребят, которые в этот священный для мусульман праздник выполняют свой воинский долг в зоне СВО», — сказала Цурова.
Татриев пожелал всем провести этот праздник в радости, не забывая о его истинном смысле и значении. «Пусть Курбан-байрам принесет в каждый дом тепло, взаимопонимание, спокойствие, благополучие и достаток», — подчеркнул он.
«Отдельно хочу поздравить наших боевых братьев, которые в этот священный праздник выполняют свой воинский долг в зоне СВО. Ребята, вся республика сегодня с вами, мы молимся за вас и желаем вашего скорейшего возвращения домой с Победой», — добавил парламентарий.