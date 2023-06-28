Депутат Госдумы от Ингушетии Татриев в праздник Курбан-байрам оказал помощь семьям участников СВО

«С наступлением одного из двух главных праздников для мусульман депутат поздравил всех верующих, особые слова признательности выразил в адрес ребят, которые в этот священный для мусульман праздник выполняют свой воинский долг в зоне СВО», — сказала Цурова.

Татриев пожелал всем провести этот праздник в радости, не забывая о его истинном смысле и значении. «Пусть Курбан-байрам принесет в каждый дом тепло, взаимопонимание, спокойствие, благополучие и достаток», — подчеркнул он.

«Отдельно хочу поздравить наших боевых братьев, которые в этот священный праздник выполняют свой воинский долг в зоне СВО. Ребята, вся республика сегодня с вами, мы молимся за вас и желаем вашего скорейшего возвращения домой с Победой», — добавил парламентарий.