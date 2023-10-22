Депутат Народного собрания Ингушетии навестил семью трех братьев — участников СВО
Депутат парламента Ингушетии Магомед Дарсигов по просьбе регионального координатора рабочей группы по вопросам СВО Бекхана Барахоева навестил семью троих братьев Галаевых, участвующих в специальной военной операции, сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия».
«Сегодня по просьбе депутата Госдумы, регионального координатора рабочей группы по вопросам СВО Бекхана Барахоева руководитель РОП партии «Единая Россия» депутат НС РИ Магомед Дарсигов вместе с помощником депутата Госдумы РФ Вахой Гадаборшевым навестили семью Галаевых в знак признательности за воспитание достойных сыновей Отечества», — рассказал собеседник.
По его словам, трое сыновей Галаевых находятся в зоне специальной военной операции. В ходе боевых действий они продемонстрировали высокий боевой дух и были удостоены множества заслуженных наград.
«Уделили внимание самым младшим, передали им гостинцы и подарки от парламентария, выслушали проблемы старших и заверили их в своей поддержке», — отметил Магомед Дарсигов.
В ведомстве добавили, что эта встреча напоминает всем, как важно признавать и ценить жертвы, которые делают семьи и сами военнослужащие, отдавая долг Родине.