«Сегодня по просьбе депутата Госдумы, регионального координатора рабочей группы по вопросам СВО Бекхана Барахоева руководитель РОП партии «Единая Россия» депутат НС РИ Магомед Дарсигов вместе с помощником депутата Госдумы РФ Вахой Гадаборшевым навестили семью Галаевых в знак признательности за воспитание достойных сыновей Отечества», — рассказал собеседник.

По его словам, трое сыновей Галаевых находятся в зоне специальной военной операции. В ходе боевых действий они продемонстрировали высокий боевой дух и были удостоены множества заслуженных наград.

«Уделили внимание самым младшим, передали им гостинцы и подарки от парламентария, выслушали проблемы старших и заверили их в своей поддержке», — отметил Магомед Дарсигов.

В ведомстве добавили, что эта встреча напоминает всем, как важно признавать и ценить жертвы, которые делают семьи и сами военнослужащие, отдавая долг Родине.