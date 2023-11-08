Депутат парламента Ингушетии направил в зону СВО маскировочные сети
Заместитель председателя комитета Народного собрания республики по здравоохранению и социальной политике Бадрудин Олигов направил в зону СВО маскировочные сети, сообщили газете «Ингушетии» в пресс-службе регионального парламента.
По словам собеседника издания, в помощь военным, принимающим участие в специальной военной операции направлены более тридцати сетей, предназначенных для маскировки боевой техники, инженерных сооружений, личного состава и так далее.
«Как офицер зенитно-ракетных войск уверен, военнослужащие эффективно будут использовать данный инвентарь для сохранения техники и, прежде всего, своих жизней», — отметил Бадрудин Олигов.