СВО

Депутат парламента Ингушетии направил в зону СВО маскировочные сети

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Заместитель председателя комитета Народного собрания республики по здравоохранению и социальной политике Бадрудин Олигов направил в зону СВО маскировочные сети, сообщили газете «Ингушетии» в пресс-службе регионального парламента.

По словам собеседника издания, в помощь военным, принимающим участие в специальной военной операции направлены более тридцати сетей, предназначенных для маскировки боевой техники, инженерных сооружений, личного состава и так далее.

«Как офицер зенитно-ракетных войск уверен, военнослужащие эффективно будут использовать данный инвентарь для сохранения техники и, прежде всего, своих жизней», — отметил Бадрудин Олигов.

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