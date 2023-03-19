Мастер-класс

Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская провела мастер-класс в Ингушетии

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По приглашению советника Главы Ингушетии Елены Рожковой, депутат Саратовской областной думы председатель регионального отделения Общероссийской организации «Союз женщин России» и координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» в Саратове Юлия Литневская провела мастер-класс для государственных и муниципальных служащих республики.

Встреча была посвящена актуальной теме: как работать в медиапространстве, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

Литневская отметила, что мастер-класс, в формате дружеского диалога, вызвал интерес и резонанс.

«Советник Главы Республики Ингушетия Елена Рожкова пригласила меня и известного федерального тележурналиста Александра Голубева в ответ на запрос госслужащих республики, которым предстоит организовывать и освещать встречи по актуальным вопросам в различных аудиториях. Благодарна за искренний профессиональный отклик и возможность обмена мнениями. Мы живем в историческое время и впереди у госслужащих нашей большой многонациональной общей Родины — России, очень важные задачи, которые обязательно будут решены. Сегодняшнее общение подтвердило это глубокое убеждение», — подчеркнула гостья республики.

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