Депутату Госдумы от Ингушетии вручили знак «За милосердие и благотворительность»

Кравцов поздравил ингушского парламентария с почетной наградой и пожелал дальнейших профессиональных побед.

«Благодаря Вашей всесторонней поддержке жизнь детей, которые нуждаются в помощи, становится интереснее, счастливее и разнообразнее. Вы создаете замечательные возможности для комфортного настоящего и будущего подрастающего поколения. И яркие примеры тому — строительство полуолимпийского плавательного бассейна для кадетов, помощь в приобретении школьных принадлежностей для школьников Ингушетии и новогодних подарков для детей из многодетных и малообеспеченных семей, материально-техническое оснащение школ республики и многое другое», — подчеркнул министр.

Вручая почетный знак, он пожелал Барахоеву сохранить и преумножить эту созидательную энергию, направленную на процветание республики и страны в целом.