Десятки насосов установят на водозаборах в Ингушетии для улучшения водоснабжения

«В республике завершены работы по инвентаризации и техническому обследованию водохозяйственного комплекса, находящегося как на балансе ГУП «ИнгушрегионВодоканал», так и муниципалитетов с составлением соответствующего реестра», — приводит слова Лолохоева пресс-служба Главы и правительства республики.

Как отметил министр на совещании у руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова, поставщиками услуг по водоснабжению и водоотведению на территории республики являются ГУП «ИнгушрегионВодоканал», МУП «Малгобек-Водоканал» (запущена процедура банкротства) и МУП «Водоканал города Магас».

В целях консолидации всего водохозяйственного комплекса, находящегося на территории региона и предоставления населению в бесперебойном режиме качественного водоснабжения, утверждена программа устойчивого экономического развития предприятий ЖКХ.

По его информации, в рамках данной программы для доведения тарифов до экономически обоснованного уровня создан ГУП «Единый оператор Республики Ингушетия в сфере водоснабжения и водоотведения», которому будет поэтапно передано все водопроводы и канализационное хозяйство региона.

Согласно утвержденной производственной программе, с 1 июля после начала функционирования Единого оператора (ЕО) в каждом муниципальном образовании в круглосуточном режиме будут организованы и размещены мастерские участки с укомплектованной аварийной бригадой при Единой диспетчерской службы республики, которая также будет находиться в ведении ЕО.