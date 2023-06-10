Дзюдо

Десяток медалей привезли из Кисловодска ингушские дзюдоисты

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Десять медалей различного достоинства завоевали представители Ингушетии на турнире по дзюдо «Кубок Кавказа», который сегодня завершился в Кисловодске.

Как сообщил в интервью нашей газете тренер спортсменов Мурад Богатырев, его воспитанники завоевали 4 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых награды.

Победу в соревнованиях одержали Осман Албогачиев, Алисхан Костоев, Али Гамурзиев и Якуб Албогачиев. Серебряными медалистами стали Мансур Албогачиев, Абдул-Рахим Гамурзиев и Абдул-Рахим Цолоев. Бронзовые медали завоевали два Ахмеда и Мухаммад Гамурзиевы.

Тренируются дзюдоисты в секции борьбы на базе восьмой школы Гамурзиево.

Отметим, что открытый межрегиональный турнир по дзюдо «Кубок Кавказа» среди юношей проходил в Кисловодске 9-10 июня. К соревнованиям допускались спортсмены 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 и 2014 годов рождения.

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