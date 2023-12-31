Детям участников СВО и погибших полицейских в Ингушетии показали «Лесную сказку»
В доме культуры сельского поселения Нестеровское Сунженского района детям участников СВО и погибших правоохранителей показали новогоднюю «Лесную сказку», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства внутренних дел по республике.
По словам собеседника издания, работники ДК подготовили интересную и насыщенную программу праздничного вечера. С Новым годом ребят поздравили представители совета ветеранов МВД по региону, администрации и депутатского корпуса Сунженского района, села Нестеровское и российского союза ветеранов. Маленьким зрителям были переданы подарки.
«В Новый год все дети должны радоваться и задача взрослых сделать для этого все необходимое. И, пожалуй, отставные солдаты правопорядка, прошедшие через трудные испытания, лучше многих других понимают потребность детей в положительных эмоциях и, доставляя им радость, радуются сами», — отметили в ведомстве.