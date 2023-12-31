СВО

Детям участников СВО и погибших полицейских в Ингушетии показали «Лесную сказку»

0

В доме культуры сельского поселения Нестеровское Сунженского района детям участников СВО и погибших правоохранителей показали новогоднюю «Лесную сказку», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства внутренних дел по республике.

По словам собеседника издания, работники ДК подготовили интересную и насыщенную программу праздничного вечера. С Новым годом ребят поздравили представители совета ветеранов МВД по региону, администрации и депутатского корпуса Сунженского района, села Нестеровское и российского союза ветеранов. Маленьким зрителям были переданы подарки.

«В Новый год все дети должны радоваться и задача взрослых сделать для этого все необходимое. И, пожалуй, отставные солдаты правопорядка, прошедшие через трудные испытания, лучше многих других понимают потребность детей в положительных эмоциях и, доставляя им радость, радуются сами», — отметили в ведомстве.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Герой России передал подарок Главы Ингушетии юному жителю Запорожья
Семьи погибших участников СВО навестил мэр Магаса Ингушетии
В администрации Главы Ингушетии проводили на отдых сотрудника с 63-летним стажем работы
Махмуд-Али Калиматов поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина
Глава Ингушетии исполнил новогодние желания еще троих детей
В Магасе подвели итоги конкурса на лучшее оформление здания к Новому году
По требованию прокуратуры Ингушетии закрыты 8 сайтов с информацией о способах «дробления бизнеса»
Судебные приставы Ингушетии подарили юной жительнице Магаса велосипед
Вопросы обеспечения безопасности в праздничные дни обсудили на заседании АТК Ингушетии
Оперативный штаб в Ингушетии призывает к бдительности в праздничные дни
Контракт с Минобороны России в 2023 году заключил 791 житель Ингушетии 

Главное

Яндекс.Метрика

 