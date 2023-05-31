Директор Национальной библиотеки Ингушетии награждена медалью «Легенды библиотечного дела»
Руководитель Национальной библиотеки Ингушетии Радима Газдиева награждена медалью «Легенды библиотечного дела», рассказал нашему изданию представитель регионального Минкультуры.
По словам собеседника, награждение состоялось в Российской государственной библиотеке, где представители Министерства культуры РФ, национальных, федеральных и муниципальных библиотек страны отпраздновали Общероссийский день библиотек.
Федеральное ведомство наградило Газдиеву грамотой и медалью за добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в сохранение и развитие библиотечной отрасли, добавил собеседник.