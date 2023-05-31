Директор Национальной библиотеки Ингушетии награждена медалью «Легенды библиотечного дела»

По словам собеседника, награждение состоялось в Российской государственной библиотеке, где представители Министерства культуры РФ, национальных, федеральных и муниципальных библиотек страны отпраздновали Общероссийский день библиотек.

Федеральное ведомство наградило Газдиеву грамотой и медалью за добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в сохранение и развитие библиотечной отрасли, добавил собеседник.