Награда

Директор Национальной библиотеки Ингушетии награждена медалью «Легенды библиотечного дела»

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Радима Газдиева

Руководитель Национальной библиотеки Ингушетии Радима Газдиева награждена медалью «Легенды библиотечного дела», рассказал нашему изданию представитель регионального Минкультуры.

По словам собеседника, награждение состоялось в Российской государственной библиотеке, где представители Министерства культуры РФ, национальных, федеральных и муниципальных библиотек страны отпраздновали Общероссийский день библиотек.

Федеральное ведомство наградило Газдиеву грамотой и медалью за добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в сохранение и развитие библиотечной отрасли, добавил собеседник.

 

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