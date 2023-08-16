Для подростков ингушского села Яндаре провели антинаркотическое мероприятие

С воспитанниками различных кружков культурно-досугового учреждения встретилась художественный руководитель ДК Мадина Евлоева, которая призвала ребят к размышлениям о том, какие беды несет наркомания.

Беседа получилась интересной и живой. Ребята активно участвовали в мероприятии, высказывались за здоровый образ жизни.

«Я очень надеюсь, что наши частые беседы на эту актуальную тему заставят каждого из ребят задуматься и отвратят беду», — отметила худрук.