Для подростков ингушского села Яндаре провели антинаркотическое мероприятие
В Доме культуры сельского поселения Яндаре состоялась антинаркотическая беседа с юными жителями села, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.
С воспитанниками различных кружков культурно-досугового учреждения встретилась художественный руководитель ДК Мадина Евлоева, которая призвала ребят к размышлениям о том, какие беды несет наркомания.
Беседа получилась интересной и живой. Ребята активно участвовали в мероприятии, высказывались за здоровый образ жизни.
«Я очень надеюсь, что наши частые беседы на эту актуальную тему заставят каждого из ребят задуматься и отвратят беду», — отметила худрук.