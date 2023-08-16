Мероприятие

Для подростков ингушского села Яндаре провели антинаркотическое мероприятие

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В Доме культуры сельского поселения Яндаре состоялась антинаркотическая беседа с юными жителями села, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

С воспитанниками различных кружков культурно-досугового учреждения встретилась художественный руководитель ДК Мадина Евлоева, которая призвала ребят к размышлениям о том, какие беды несет наркомания.

Беседа получилась интересной и живой. Ребята активно участвовали в мероприятии, высказывались за здоровый образ жизни.
«Я очень надеюсь, что наши частые беседы на эту актуальную тему заставят каждого из ребят задуматься и отвратят беду», — отметила худрук.

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