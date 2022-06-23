До 7% снижена ставка по программе «Льготная ипотека»

«Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей», — отметил Мишустин на заседании правительства 22 июня.

Срок действия программы и ее параметры остались прежними. Получить льготную ипотеку на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства можно до конца 2022 года.

Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос — не менее 15%.

Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели больше возможностей в выборе жилья, с 1 мая был увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 млн и 15 млн рублей соответственно. При этом 12 млн и 6 млн рублей будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.

Снизить процентную ставку по льготной ипотеке поручил Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума 17 июня.