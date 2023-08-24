До трех лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за фиктивную прописку иностранцев
Полицейские выявили в Магасе факт фиктивной постановки на учет местным жителем двух уроженцев Узбекистана. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.
«В Магасе выявлен факт фиктивной постановки местным жителем на учет граждан Республики Узбекистан 1986 и 1992 годов рождения», — рассказал собеседник.
По его словам, в действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК России (фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении). За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.