Криминал

До трех лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за фиктивную прописку иностранцев

0

Полицейские выявили в Магасе факт фиктивной постановки на учет местным жителем двух уроженцев Узбекистана. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«В Магасе выявлен факт фиктивной постановки местным жителем на учет граждан Республики Узбекистан 1986 и 1992 годов рождения», — рассказал собеседник.

По его словам, в действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК России (фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении). За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Мемориальный комплекс жертвам репрессий в Ингушетии оснастили новым оборудованием
Житель Ингушетии подозревается в реализации контрафактного алкоголя
Дзюдоисты из Ингушетии стали призерами международного фестиваля университетского спорта
Ингушский армрестлер Ибрагим Сагов поборется с легендарным Тоддом Хатчингсом в Стамбуле
Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Ингушетии
В Магасе прошел открытый турнир в честь 10-летия Федерации плавания Ингушетии
Самый красивый двор с цветами оказался у жительницы села Экажево Ингушетии
В Ингушетии ищут мужчину, обстрелявшего автомобиль сводного брата
В Назрани проверили готовность избирательных участков к предстоящим выборам
Вопросы пожарной безопасности обсуждались на заседании КЧС Назрановского района Ингушетии
Агентство RAEX назвало пять лучших школ Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 