До трех лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за фиктивную прописку иностранцев

«В Магасе выявлен факт фиктивной постановки местным жителем на учет граждан Республики Узбекистан 1986 и 1992 годов рождения», — рассказал собеседник.

По его словам, в действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК России (фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении). За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.