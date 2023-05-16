Доля граждан, регулярно занимающихся спортом, в Ингушетии в 2022 году выросла до 38,2%

«Показатель ежегодно увеличивается. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в регионе, в 2022 году составил 38,2% (в 2019 году — 21,6%). Проведено 232 спортивно-массовых мероприятия всероссийского, регионального и республиканского уровней, в которых приняли участие свыше 5 тыс. спортсменов», — сказал руководитель кабинета министров.

К наиболее значимым мероприятия он отнёс Международный турнир по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Героя России А. Калиматова, Всероссийский турнир по дзюдо среди мужчин памяти М. Парчиева, первенство СКФО по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.

В Ингушетии в минувшем году провели и открытый межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей на Кубок Главы республики, открытый межрегиональный турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2006-2008 годов рождения на Кубок спортивного клуба «Ади Ахмад» в честь олимпийского чемпиона Назира Манкиева. На территории детского оздоровительного лагеря «Эрзи» создана малая спортивная площадка. В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» запустили «умные» спортплощадки в г. Сунже и в с. п. Нестеровское.

По мнению Главы региона Махмуд-Али Калиматова, ингушские спортсмены в последнее время радуют своих болельщиков большими успехами на различных аренах.

«Выступая на соревнованиях Северо-Кавказского федерального округа, спортсмены республики завоевали 69 золотых, 56 серебряных и 92 бронзовые медали, а на соревнованиях всероссийского и международного масштаба — 29 золотых, 16 серебряных и 48 бронзовых медалей. Спорт крепко вошёл в жизнь многих ребят. Достижения наших спортсменов всегда вызывают чувство гордости и признательности за самоотверженный труд. Талантливые, упорные воспитанники спортивных школ и секций с несгибаемой волей к победе показывают высокое мастерство и силу духа. Спасибо родителям, которые поддерживают их, направляют в позитивное русло, конечно же, тренерскому составу. Мы и впредь будем делать все возможное для них в рамках реализации мероприятий, направленных на достижение национальных целей, поставленных Президентом нашей страны в этой сфере», — заявил Махмуд-Али Калиматов.