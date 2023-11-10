Должники в Ингушетии погасили 468 млн рублей за электроэнергию и избежали отключений

Так, в январе-октябре текущего года специалисты направили порядка 17,7 тыс. заявок на отключение должников, в том числе более 10,5 тыс. по категории «население» и 7,2 тыс. в отношении юридических лиц. Их суммарный долг перед энергокомпанией составил свыше 1 056,0 млн рублей.

После проведенной энергетиками адресной информационно-разъяснительной работы с неплательщиками на расчетные счета предприятия поступили порядка 468,5 млн рублей: почти 7,9 тыс. абонентов оплатили счета, не дожидаясь применения крайних мер.

«Мы на постоянной основе проводим работу по снижению уровня дебиторской задолженности, которая на 1 октября 2023 года составила более 7,1 млрд рублей. Эта недопустимо высокая цифра — сдерживающий фактор для развития и модернизации электросетевого хозяйства. При этом потребность региона в строительстве новых сетей, вводе дополнительных мощностей постоянно растет. Но мы должны понимать, что без своевременных и полных платежей невозможно системное выполнение данных задач. Надежное и качественное электроснабжение республики, ее развитие — ответственность каждого», — отметил директор Отделения «Энергосбыт» Хайрудин Муцольгов.

Отключение электроэнергии производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Информация о предстоящих отключениях за долги публикуется на сайте филиала: http://ingush-energo.ru/ в разделе «Клиентам», подразделах «Уведомления об отключении режима потребления коммунальных услуг», «Уведомления об отключении режима потребления прочих потребителей» и считается надлежащим уведомлением потребителя-должника.

Напомним, оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте энергокомпании, в любых других действующих пунктах приема платежей.

В том случае, если в силу различных обстоятельств потребитель не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо обратиться в территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга.