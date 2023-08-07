«Дорожную карту» по работе с потребителями электроэнергии обсудили в правительстве Ингушетии
В правительстве Ингушетии состоялась встреча премьер-министра Владимира Сластенина с заместителем гендиректора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества «Россети Северный Кавказ» Сергеем Поляковым и представителями профильных ведомств. Была обсуждена дорожная карта по формированию единого подхода к работе с потребителями по всем видам коммунальных услуг.
На встрече было отмечено, что существует необходимость в создании согласованной и эффективной системы работы с потребителями, чтобы обеспечить качественное предоставление коммунальных услуг, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.
Также говорилось о тех, кто не соблюдают обязанности по оплате за электроэнергию и возможные меры для урегулирования ситуации.
На основе этих позиций и сформулированы основные цели «дорожной карты», куда, кроме актуализации всей необходимой информации о коммунальных ресурсах, их использовании, тарифах и других условиях предоставления услуг, вошли и разработка процедуры обращения с жалобами и проблемами потребителей, и улучшение системы взаимодействия с коммунальными службами, в том числе путем внедрения электронного взаимодействия и консультаций с представителями организаций.
«Дорожная карта» является ключевым инструментом для обеспечения качественного обслуживания наших жителей и повышения их удовлетворенности коммунальными услугами. Необходимо активно включиться в разработку и внедрение мер, предусмотренных «дорожной картой». Надеюсь, что это позволит существенно улучшить работу с потребителями и повысить качество предоставляемых услуг», — отметил Владимир Сластенин.