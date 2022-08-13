Два человека погибли в ДТП с КамАЗом в Ингушетии

«На федеральной дороге «Кавказ» Р-217 на 588 км произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место происшествия спасатели установили, что столкнулись два автомобиля. Машина «Хендай Солярис» врезалась в КамАЗ, груженный металлической арматурой», — сказал сотрудник пресс-службы.

В результате ДТП погибли два человека.

Для ликвидации последствий происшествия совместно работали поисково-спасательные отряды «Карабулак» и «Эрши».