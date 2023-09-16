Два человека пострадали при наезде автомобиля на опору ЛЭП в Ингушетии
Два человека пострадали при наезде «ВАЗ-2101» на опору ЛЭП в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по Ингушетии.
Сообщение о ДТП поступило в дежурную смену ГУ МЧС по региону в 22.02 мск 15 сентября. После столкновения автомобиль опрокинулся в кювет.
Травмированные доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани. Причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались сотрудники ПСО «Эрзи» — три человека и одна единица техники.