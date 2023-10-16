Два человека пострадали в ДТП после наезда на ограждение на ФАД «Кавказ» в Ингушетии

«На ФАД Р-217 «Кавказ» близ сельского поселения Троицкое Сунженского района произошло ДТП. Водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с рулевым управлением и совершил наезд на дорожное ограждение барьерного типа», — рассказал собеседник.

По его словам, в результате происшествия пострадали два человека. Они были госпитализированы в медицинское учреждение.

Отмечается, что на данный момент обстоятельства и причины произошедшего выясняются.