Два человека пострадали в ДТП в Ингушетии с участием машины скорой помощи
Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в городе Карабулаке Ингушетии, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
Сообщение о ДТП проступило в дежурную часть ГУ МЧС по республике в 21. 50 мск 27 июня. Произошло столкновение трех автомобилей — двух «Лады «Гранта» и Ford Transit (карета скорой помощи).
Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.