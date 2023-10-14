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Два детских сада откроют в Назрановском районе Ингушетии до конца года

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Два новых детских сада на 160 мест откроют в Назрановском районе республики до конца года, сообщили «Ингушетии» в правительстве региона.

Двухэтажные ДОУ площадью более 2 тыс. квадратных метров возводятся в сельских поселения Яндаре и Долаково. Предусмотрены групповые ячейки, актовые залы, пищеблоки, медицинские кабинеты, а также детские игровые и спортивные площадки.

В данное время на завершающей стадии находятся работы по установке дверей, окраске стен, монтажу трансформаторной подстанции, благоустройству территории.

«Осваивать территории комплексно — это задача, которую ставит Глава республики», — отметил исполняющий обязанности премьер-министра Ингушетии Магомед Евлоев.

Он подчеркнул, что образовательные учреждения, как и вся социальная инфраструктура, должны находится в шаговой доступности от жилых домов.

Напомним, что в текущем году в рамках нацпроекта «Демография» в регионе сданы в эксплуатацию 8 детских садов.

Ранее в Минстрое республики рассказали, что в 2023 году планируется построить 12 дошкольных учреждений. По другим 8 ДОУ из 20 запланированных в регионе, уже имеется заключение о соответствии построенного объекта требованиям техрегламентов и проектной документации.

Современные детсады в Ингушетии имеют новое оборудование, которое необходимо для полноценного физического, духовного, умственного развития детей.

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