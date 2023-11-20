Прокуратура

Два объекта самовольного строительства выявила прокуратура в столице Ингушетии

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Прокуратурой Магаса в ходе проверки установлено, что строительство в городе пятиэтажного МКД и 3-этажного коммерческого здания ведется в нарушение требований законодательства, без разрешительной и проектной документации, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе надзорного ведомства.

Также выявлено два факта строительства многоквартирных жилых домов с отклонением от параметров разрешительной и проектной документации, путем возведения на объектах дополнительных этажей.

Отмечается, что это грубо нарушает права и интересы муниципалитета на интенсивное развитие и застройку города, затрагивает права и интересы неопределенного круга лиц — будущих жителей МКД и их посетителей, в том числе создавая угрозу их жизни и здоровью, поскольку возможны обрушения зданий.

В Магасский районный суд направлены исковые заявления о признании возведенных объектов самовольными строениями, соответственно сносить их должны застройщики за свой счет, как и лишние этажи.

Кроме того, в отношении застройщиков возбуждены дела об административных правонарушениях по нескольким статьям КоАП России, которые направлены для рассмотрение по существу в государственную инспекцию строительного надзора по региону.

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