Два объекта самовольного строительства выявила прокуратура в столице Ингушетии
Прокуратурой Магаса в ходе проверки установлено, что строительство в городе пятиэтажного МКД и 3-этажного коммерческого здания ведется в нарушение требований законодательства, без разрешительной и проектной документации, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе надзорного ведомства.
Также выявлено два факта строительства многоквартирных жилых домов с отклонением от параметров разрешительной и проектной документации, путем возведения на объектах дополнительных этажей.
Отмечается, что это грубо нарушает права и интересы муниципалитета на интенсивное развитие и застройку города, затрагивает права и интересы неопределенного круга лиц — будущих жителей МКД и их посетителей, в том числе создавая угрозу их жизни и здоровью, поскольку возможны обрушения зданий.
В Магасский районный суд направлены исковые заявления о признании возведенных объектов самовольными строениями, соответственно сносить их должны застройщики за свой счет, как и лишние этажи.
Кроме того, в отношении застройщиков возбуждены дела об административных правонарушениях по нескольким статьям КоАП России, которые направлены для рассмотрение по существу в государственную инспекцию строительного надзора по региону.