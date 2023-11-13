Два представителя Ингушетии стали победителями конкурса «Лидеры России» в СКФО

Управляющий партнер центра обработки данных «Кавказ» и начальник отдела комплексного планирования и нормативно-правового сопровождения молодежной политики Минобразования России примут участие в суперфинале, который пройдет в феврале будущего года.

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов отметил, что победа представителей региона «вызывает гордость и уважение». «Много идей и планов на будущее, а конкурс «Лидеры России» кует управленческие кадры будущего. Участников конкурса мы включаем в резерв госслужбы и в дальнейшем будем рассматривать их на руководящие должности», — подчеркнул он.

Абабукар Албагачиев участвовал во всех сезонах конкурса «Лидеры России», дважды становился финалистом и впервые победил на окружном финале.

«Абсолютно точно то, что на оценочных мероприятиях не нужно никого играть, а лучше быть самим собой. Многие за меня болели и переживали. Я пропустил день рождения отца, но зато теперь поздравлю его своей победой, ему будет приятно. Среди финалистов очень много умных людей, но именно мне помог победить большой профессиональный опыт. Я занимаюсь проектами в области информационных технологий, туризма и строительства, и те знания, которые получил на «Лидерах России», дают возможность корректировать свою работу. На конкурсе учат видеть картину целиком, объективно оценивать себя и находить точки роста. Желаю всем любить Родину и проявлять эту любовь через свои достижения», — сказал победитель.

Ислам Албаков является соавтором правил назначения и выплаты компенсации добровольцам, одним из организаторов конгресса молодых ученых и сейчас занимается реформой стипендий.

«Может быть, со стороны я выгляжу совершенно спокойным, но в душе у меня буря эмоций, которые не могу передать словами. На финале меня окружали очень талантливые, разносторонние ребята. Я думал, что эксперты не смогут меня удивить, но в процессе оценочных испытаний это происходило постоянно. Участие в проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей» дорогого стоит, это круто меняет жизнь на «до» и «после». Организаторы конкурсов и проектов детально разбирают каждого участника и дают подробную обратную связь. Лично мне в жизни это очень помогло: я поменял место работы, сферу деятельности и сейчас получаю удовольствие от того, чем занимаюсь», — отметил Ислам Албаков.

Всего на участие в пятом сезоне конкурса «Лидеры России» было подано почти 4,5 тыс. заявок из СКФО, 88 человек получили допуск к очным испытаниям. Победителями окружного финала стали девять конкурсантов: из Ставропольского края — 4, Дагестана — 2, Ингушетии — 2 и Чечни — 1.