МВД

Две сомнительные иномарки задержаны полицейскими в Ингушетии

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Две сомнительные иномарки задержаны полицейскими в республике, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по региону.

В первом случае инспекторы отдельного батальона ППС остановили на контрольно-заградительном посту «Волга-20» автомобиль «БМВ-318» для проверки документов, которые, как оказалось, не числятся в соответствующей базе данных.

Во втором, госавтоинспекторы МО МВД России «Сунженский» и ВОГ МВД России в Ингушетии задержали на КПП автомашину «Форд Фокус», агрегатные данные которого вызывают сомнения в подлинности.

Иномарки доставлены на стоянку ООО «Прогресс», проводится проверка.

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