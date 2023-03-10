Две сомнительные иномарки задержаны полицейскими в Ингушетии

В первом случае инспекторы отдельного батальона ППС остановили на контрольно-заградительном посту «Волга-20» автомобиль «БМВ-318» для проверки документов, которые, как оказалось, не числятся в соответствующей базе данных.

Во втором, госавтоинспекторы МО МВД России «Сунженский» и ВОГ МВД России в Ингушетии задержали на КПП автомашину «Форд Фокус», агрегатные данные которого вызывают сомнения в подлинности.

Иномарки доставлены на стоянку ООО «Прогресс», проводится проверка.