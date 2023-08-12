Почетное звание

Две жительницы Ингушетии стали почетными гражданами Карабулака

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Радимхан Гулиева и Лидия Аушева стали почетными гражданами Карабулака по итогам заседания комиссии под руководством мэра города Ахмеда Дидигова.

Градоначальник и другие выступавшие отметили заслуги женщин в социально-экономической сфере и их активную роль в общественной жизни муниципалитета.

Как сообщили в администрации города, обе кандидатуры получили полную поддержку членов комиссии. Церемония награждения традиционно состоится на праздничном мероприятии, посвящённом очередной годовщине образования Карабулака 30 августа.

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