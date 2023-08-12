Две жительницы Ингушетии стали почетными гражданами Карабулака

Градоначальник и другие выступавшие отметили заслуги женщин в социально-экономической сфере и их активную роль в общественной жизни муниципалитета.

Как сообщили в администрации города, обе кандидатуры получили полную поддержку членов комиссии. Церемония награждения традиционно состоится на праздничном мероприятии, посвящённом очередной годовщине образования Карабулака 30 августа.