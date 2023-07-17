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Двое взрослых погибли и пострадал ребенок при атаке на Крымский мост

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Двое взрослых погибли и пострадал ребенок при атаке на Крымский мост, сообщили в информационном центре НАК.

Отмечается, что в 03.05 мск в понедельник двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая переправы. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок.

На месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранительными органами проводятся необходимые оперативные и следственные действия.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье — «террористический акт».

На текущий момент ведется анализ повреждений автомобильной части моста, характер и степень повреждений будут уточнены в ближайшее время. На место уже прибывают дополнительные ресурсы, которые необходимы для восстановительных работ. По одному из путей железнодорожной части моста уже запущено движение, ведется работа по пропуску поездов, которые были задержаны ранее, отмечается на сайте кабинета министров России.

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