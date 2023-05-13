Двое жителей Ингушетии предстанут перед судом за попытку сбыть героин

Отмечается, что в сентябре прошлого года, действуя в группе лиц по предварительному сговору, злоумышленники на территории региона из тайника приобрели 42 граммов героина.

После они расфасовывали его на мелкие партии и часть разместили в 7 оборудованных ими «закладках» в городе Карабулаке. Отчеты с описанием тайников они должны были направлять сообщнику посредством сообщений в сети Интернет, чтобы тот уже передавал информацию об их местоположении наркозависимым лицам. С каждой «закладки» обвиняемым полагалось 500 рублей.

16 сентября 2022 года наркодилеры были задержаны правоохранителями с поличным, а героин, в том числе и из ранее размещенных «закладок», был изъят.

Для рассмотрения по существу уголовное дело прокурором направлено в Карабулакский районный суд. В отношении соучастника преступления дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.