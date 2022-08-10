Двух руководителей КФХ Ингушетии подозревают в мошенничестве на сумму более 600 тыс. рублей

«Хищение совершено путем неуплаты обязательных страховых взносов и налога на доходы физических лиц по заключенным с ГКУ «ЦЗН Малгобекского района» договорам о предоставлении субсидии на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости населения, а также безработных. Каждым из упомянутых лиц похищено таким образом свыше 312 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе МВД по региону.

В действиях обоих руководителей усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).