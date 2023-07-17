Расследование

Двухлетний мальчик утонул в бассейне в Сунженском районе Ингушетии

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Правоохранительные органы республики расследуют инцидент с утонувшим малолетним ребенком в одном из сельских поселений Сунженского района, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«В полицию поступило сообщение из больницы о доставлении тела малолетнего ребенка из сельского поселения Троицкое. Правоохранители выяснили, что мальчик, оставшийся без присмотра взрослых, во дворе дома залез в бассейн и утонул, захлебнувшись водой», — сказал собеседник издания.

С диагнозом «асфиксия» мальчик был доставлен в медучреждение. В отношении родителей составлены административные материалы. На месте происшествия побывали сотрудники СУ СКР по региону.

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